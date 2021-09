Rheinfelden Neue Sportstätte eingeweiht

Am Samstag wurde die Einweihung der neuen Sportstätte gefeiert: ein gesellschaftlicher Anlass, ein spritziges Fest. Unter der Terrassenüberdachung verbrachte man einen geschmackvollen Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischen Wohlklängen mit Entertainer Virgilio Genovese. Der Festakt fand im Inneren statt. Fußballer, Handwerker, Oberbürgermeister, Gemeinderäte, Vereins- und Bezirksvertreter, Gönner und Sponsoren waren die Gäste der Einweihungsfeier, zu der Patrick Da Rugna herzlich willkommen hieß in der schmucken Vereinslokalität, die den Namen „Restobar by Pastakönig“ mit Raffaele Solito, trägt.

FSV-ler Francesco Guida leitete durchs Programm, das mit einer starken Zeitreise-Präsentation an der Leinwand seinen Anfang nahm. Fazit: Endlich eine neue Heimat. Alle Redner lobten das neue Domizil und den Zusammenhalt und Einsatz der ehrenamtlichen Helfer und Handwerker. Für den FSV-Vorsitzenden Da Rugna war es ein Abend voller Emotionen, hat es der FSV trotz Pandemie geschafft, das Mammutprojekt in einem Jahr Bauzeit umzusetzen. „Mit Schwimmbad, Hans-Thoma-Halle, Europastation und unserer Natur-Energie-Arena (benannt nach dem zukünftigen Hauptsponsor) ist ein gesamthaftes Sportzentrum entstanden. Dieses Projekt wäre nie möglich gewesen ohne die Kooperation mit der Stadt Rheinfelden, Badischem Sportbund, Volksbank und dem Förderverein des FSV sowie dem Stadtsportausschuss“, so Rugna. Sein Dank galt allen Beteiligten, dabei hob er Projektleiter Rolf Brugger und Bauleiter Argetim Imeri hervor.