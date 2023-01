Rheinfelden Neue Wohnungen oder Sanierung?

Was soll mittel- und langfristig mit der Alten Schule in Warmbach geschehen? Soll das historische Gebäude einer neuen Wohnbebauung weichen oder könnten die Bevölkerung oder die Warmbacher Vereine sowie andere Institutionen wie ein Dorfladen von dem Gebäude profitieren? Die Frage will der Stadtteilbeirat an Vereine und Bevölkerung weitergeben.