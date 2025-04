Rheinfelden: Neuer Wohnraum in Nollingen

Die Wohnungen sind freifinanziert und werden auf dem ehemaligen Feuerwehrgrundstück in Nollingen errichtet. Beim Spatenstich für den Neubau sprach Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Mittwoch in diesem Zusammenhang von einer „weiteren Großtat der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft“. Gleichzeitig bezeichnete er die antizyklische Investition der Stadt und der Wohnbau als gesellschaftliche Verantwortung, denn die Lage auf dem Immobilienmarkt habe sich weiter verschlechtert. Als Stadt und als Wohnbau wolle man dieser Entwicklung entgegenwirken, denn Mietwohnraum sei dringend erforderlich.