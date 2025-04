Rheinfelden: Nicole Riße-Hasenkamp wird Gesundheitsbeauftragte

Ehemals LEA-Leiterin

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nennt „den Neuzugang“ einen Glücksgriff. Der Lebenslauf der studierten Verwaltungswirtin zeige, dass sie neue Herausforderungen liebe und Projekte zielgerichtet umsetze. „Ihre anpackende Art ist beeindruckend“, lässt sich das Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung zitieren. Ein weiterer Vorteil sei, dass Riße-Hasenkamp durch ihre früheren Tätigkeiten sowohl die Verwaltung als auch die unterschiedlichen Beteiligten im Gesundheitswesen kenne.

Denn das Thema Gesundheit ist für die 54-Jährige kein Neuland. Bei ihrer letzten Tätigkeit hat sie für das Regierungspräsidium Freiburg die Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge geleitet. „Flüchtlinge kommen nicht nur mit ihren individuellen Fluchtgeschichten, sondern auch mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemen“, weiß die neue „Gesundheitsbeauftragte“. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Universitätsklinik habe sie vor Ort eine umfassende Gesundheitsstraße umgesetzt. Aber auch schon in ihrer früheren Funktion als Wirtschaftsförderin in Bad Krozingen hat sie das Thema begleitet. Dort hat sie erfolgreich ein Ärztehaus aufgebaut.