Eigentlich hätte der Tagesordnungspunkt „Informationen zur geforderten Leinenpflicht für Hunde auf Gemarkung Nordschwaben“ gar nicht behandelt werden sollen, da Frank Gerspach, stellvertretender Amtsleiter und Abteilungsleiter Polizeiabteilung der Stadt Rheinfelden, aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Fakt sei aber, so Ortsvorsteher Sven Kuhlmann: „Das Thema brennt allen unter den Nägeln, es ist ein Aufruhr da. Und dass diese Person hier wieder mit ihrem Hund spazieren läuft, bringt Unruhe rein.“ Kuhlmann meinte damit eine Frau, deren Hund vor einem Jahr eine Spaziergängerin angegriffen hatte. Die Betroffene saß am Mittwochabend in den Zuhörerreihen. Auf Frage unserer Zeitung berichtete sie, dass sie am 14. Februar 2024 von einem Boxerhund massiv gebissen worden sei. Der Hund sei nicht angeleint gewesen, die Halterin viele Meter entfernt. „Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe“, sagte die Zuhörerin. Dass die Hundehalterin wieder in Nordschwaben mit ihrem Hund spazieren laufe, sorge für große Unruhe in der Gemeinde, gab sie vor. Ein weiterer Bürger erzählte, dass man ohne Pfefferspray nicht mehr spazieren laufen könne, da bis zu fünf nicht angeleinte Hunde auf einen zurennen würden. „Die Hunde rennen kreuz und quer, und wenn man die Hundehalter anspricht, bekommt man zu hören: Die machen nichts. Im Dorf leinen sie die Hunde an, und auf den Feldwegen werden sie dann losgelassen“, sagte der Nordschwabener Bürger. Ortsvorsteher Kuhlmann bekundete, dass er um das Problem wisse. Er ergänzte, dass viele Halter ihre Tiere bei der Mauritiuskirche auskämmten und dann die Haare herumliegen ließen. Auch würden von Jägerseite gerissene Rehkitze beklagt. Deshalb hat der Ortschaftsrat Nordschwaben den Antrag auf Leinenpflicht gestellt und Hinweisschilder entworfen, die an sechs Orten aufgestellt werden sollen. Damit soll an die Regeln sowie an die Vernunft der Hundehalter appelliert werden. Am 19. März kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung.