Rheinfelden: Nutznießer und aktiver Mitgestalter

Eberhardt brachte auch die Festhalle zur Sprache, für Nordschwaben war sie ein großer Trumpf bei der Eingemeindung. Sie wurde nämlich vor 50 Jahren fast durchweg in Eigenleistung fertig gestellt und war den Vereinen für die freie Nutzung zugesichert. Diese zahlreichen Vereine seien bis heute prägend für die Dorfgemeinschaft. Obwohl Nordschwaben mit nunmehr 334 Einwohnern, also rund 100 mehr als vor 50 Jahren, der kleinste Ortsteil sei, schmücke sich die Stadt damit. Die im damaligen Beitrittsvertrag festgesetzten Leistungen hat die Stadt allesamt erbracht, so den Bau der Kanalisation, den Einbau einer Heizung ins Rathaus und die Rekonstruktion der Mauritiuskapelle.

Die Teilnehmer der Festveranstaltung gestalteten den Abend sehr ansprechend, so traten der Gesangverein und der Turnverein auf. Der OB würdigte die aktive Beteiligung der Nordschwabener an der Gestaltung der Stadt bei gleichzeitiger Bewahrung des eigenständigen Dorflebens. So sei der Ortsteil seit nunmehr 50 Jahren sowohl Nutznießer als auch Mitgestalter der progressiven Stadtentwicklung. Für beide Seiten erweise sich die Eingemeindung bis heute als nützliche Entscheidung.