Rheinfelden: Online und „live“ mit OB Eberhardt im Gespräch

Zehn Minuten pro Thema

Im Fokus stehen dabei aktuelle Rheinfelder Themen. In der ersten Ausgabe werden dies die kulturellen Aktivitäten der Sommermonate, die Grundsteuer, die Gesundheitsversorgung, das Müllproblem, die Entwicklung der Innenstadt sowie die Kita-Bedarfsplanung in der genannten Reihenfolge sein. Pro Thema sind rund zehn Minuten eingeplant, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Stream wird aufgezeichnet

Teilnehmer haben dabei sowohl direkt während des Streams als auch bereits im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen zu den angesprochenen Themen über die Kommentarfunktion bei Facebook, per Telefon über die Nummer 07623/95 329 oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@rheinfelden-baden.de zu stellen.