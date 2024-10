Rheinfelden: Orts-Check: Ehrenamt und Feste sorgen für Belebung

Sport und Vereine: Nationale Medaillengewinner in zahlreichen Disziplinen haben ihr Handwerk am Hochrhein oder Dinkelberg erlernt. Seien es die Vetter-Schwestern, die erfolgreich in der Fußballbundesliga spielten und beim SV Nollingen begannen, oder Elena Brugger, die als Ringerin für den TuS Adelhausen in der Nationalmannschaft startet und im Sommer in Paris als Trainingspartnerin an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Wer ungebunden Sport treiben möchte, kann sich auf dem Trimm-Dich-Pfad oder in den Bädern verausgaben. Die Teilnehmer des Orts-Checks vergeben eine gute Bewertung für das Sport- und Vereinsangebot: 7,18 für Rheinfelden.

Familie und Kinder: Zu wenige Betreuungsplätze sorgen für 4,89 Punkte. Dabei gibt es auch in diesem Bereich viel Engagement. Am größten ist hier inzwischen das Familienzentrum, das für auch für zwei weitere Gemeinden Tagesmütter ausbildet und betreut. Zudem bietet der Verein unzählige Austausch- und Begegnungsmöglichkeiten an. Neben allen Schulformen sind in Rheinfelden auch mehrere Berufsschulen vor Ort, an denen man sich aus- oder fortbilden kann.