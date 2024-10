Rheinfelden: Orts-Check: Rheinfelden ist mehr als „Dioxin-City“

„Badisch-Rhyfälde“ ist vergleichsweise eine junge Stadt. Nach der Fusion von Nollingen und dem benachbarten Warmbach wurden zum 7. Oktober 1922 die Stadtrechte verliehen. In diesem Zusammenhang nannte sich die neue Stadt Nollingen in Anlehnung an die Schweizer Nachbarn „Rheinfelden“. Im Rahmen der Kommunalreform der frühen 1970er Jahre wurden bis 1975 auch die Gemeinden Degerfelden, Minseln, Herten, Eichsel, Nordschwaben, Adelhausen und Karsau eingemeindet. Heute ist Rheinfelden die zweitgrößte Stadt im Landkreis Lörrach.