Das Tübinger Familienunternehmen wird die Depot-Flächen in der Kapuziner-Straße 5 übernehmen, schreibt das „Börsenblatt“, das Verbandsorgan des „Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. „Wir freuen uns, dass wir eine neue Buchhandlung eröffnen und so unsere Leidenschaft für Bücher und Geschichten weitergeben können. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus unserer Begeisterung für das Lesen, unserer persönlichen Beratung, unserem Sortiment und unseren innovativen Services der Treffpunkt für Leser in Rheinfelden wird“, so wird Martin Riethmüller, Inhaber und Geschäftsführer, zitiert. Die Eröffnung ist für Anfang August geplant – mit vielen Aktionen für Klein und Groß. Geboten werde eine umfangreiche Buchauswahl. Hinzu kämen Spiele, Puzzles und Geschenkartikel. Zukünftig soll ein siebenköpfiges Team die Kunden vor Ort beraten. Zudem biete Osiander auch Ausbildungsplätze an.