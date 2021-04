Rheinfelden Parkendes Auto angefahren

Eine 62 Jahre alte Frau hatte Ihren Ford S-Max am Donnerstag gegen 11.45 Uhr am Straßenrand in der Müßmattstraße bei der Sozialstation geparkt. Als sie gegen 15.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der Stoßstange, dem Kotflügel und der Radkappe hinten links beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden in Höhe von 500 Euro von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verursacht, nimmt die Polizei an.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.