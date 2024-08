Vom Fahrradträger eines Autos wurde am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Haibike entwendet. Das Auto stand in Eichsel in der Birsstraße in Höhe der Abzweigung zur Kapelle. Der Diebstahlschaden soll laut Polizei rund 8000 Euro betragen.