Nach einer Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Güterstraße am Donnerstag zwischen 11 und 11.30 Uhr, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Wie es im Bericht heißt, wurde ein blauer Toyota Prius von einem anderen Auto beschädigt. Einem Zeugen zufolge habe eine unbekannte Frau auf dem Parkplatz mit ihrem Pkw in eine Parklücke einfahren wollen. Die Frau habe sich dann anders entschieden, fuhr rückwärts aus der Parklücke heraus und streifte dabei den Prius. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Der Zeuge wartete, bis die Toyota-Fahrerin zurückkam und teilte ihr seine Beobachtungen mit. Da vergessen wurde, die Personalien auszutauschen, sucht die Polizei nun nach dem Zeugen. Er soll englisch gesprochen haben. Der Mann soll sich mit dem Revier Rheinfelden, Tel. 07623/74040, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Polizei um ein helleres Auto mit Schweizer Kennzeichen handeln.