Ein Jugendlicher soll am Freitag in einem Supermarkt Pfefferspray versprüht haben. Mehrere Mitarbeiter und Kunden erlitten Atemwegsreizungen, berichtet die Polizei. Der Verdächtige wurde zusammen mit einer Gruppe weiterer Jugendlicher von der Polizei nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß in der nahe gelegenen Fußgängerzone gestellt. Die Jugendlichen waren zuvor des Supermarkts in der Karl-Fürstenberg-Straße verweisen worden, heißt es im Bericht weiter. Gegen 13.45 Uhr versprühte der Tatverdächtige dann im Eingangsbereich des Marktes ein Tierabwehrspray Reizstoffe. Die Polizei Rheinfelden bittet nun um Hilfe: Weitere Personen, die sich zur Tatzeit in dem Supermarkt aufgehalten haben und ebenfalls durch den Reizstoff geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheinfelden, Tel. 07623 /74040 zu melden.