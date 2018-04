Rheinfelden Pferdefreunde sind sich nicht grün

Von wegen „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“: Misstöne und eine klare Frontbildung herrschten bei der erneuten Jahreshauptversammlung des Karsauer Ponyereins. Die erste fand Mitte März statt, ihre Ergebnisse galten aber wegen eines Formfehlers in der Einladung nicht.

Rheinfelden-Karsau (pem). Das Vereinsheim war voll besetzt, erst nach 23 Uhr Erleichterung: Markus Friedrich wurde mit 44 Ja-, elf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen zum neuen Vorsitzenden des Vereins der Pony- und Pferdefreunde gewählt. Der Kassierer Andre Schrempp nahm aus beruflichen Gründen nicht an der Versammlung teil, es gab keinen Kassenbericht, somit muss die Kasse – die auch bei der ersten Versammlung schon ein großes Thema war – in einer weiteren Sitzung nachträglich entlastet werden. Es gingen insgesamt sechs Anträge ein.

Anträge

Für Diskussionsstoff sorgte der Antrag von Silvia Wallmeier. Sie forderte die „Abwahl der Vorstandsmitglieder Isabelle Zabel, Marlen Oswald, Dominique Kaiser und Markus Friedrich (er gehörte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Vorstandsteam). Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, und so kam es erst gar nicht zur Abstimmung. Auch der Wunsch von Carmen Herr nach einer neuen Umzäunung der Weideflächen kam nicht zum Tragen.

Beide Lager kritisierten sich heftig. Die Vorwürfe reichten von unkooperativem Verhalten über fehlende Informationen, Drohungen wie Kommunikation nur noch über den Anwalt, eigenmächtige Entscheidungen wie Notimpfungen, bis zur Tierquälerei beim Eierlauf und schlechte Pferdehaltung.

Bilanz

Dennoch zog die Vorsitzende Isabelle Zabel als Bilanz: „Trotz der vielen Vorwürfe ist uns ein erfolgreiches Jahr 2017 gelungen“. Saskia Schrempp, Vorsitzende des Fördervereins, entgegnete: „Was man in die Hand genommen hat, es gab immer Stolpersteine. Die Zusammenarbeit verschlechterte sich zunehmend“. Beide Gruppen rechtfertigten sich, es war ein hin und her, wie es in einer öffentlichen Jahreshauptversammlung selten stattfindet.

Ortsvorsteher greift ein

Ortsvorsteher Jürgen Räuber griff zwei Mal mit „Anträgen zur Tagesordnung“ ein und betonte laut: „Schluss mit der Debatte und Fortführung der Tagesordnung. Wenn es so weitergeht stehe ich auf und gehe“. Der Applaus der großen Mehrheit war auf seiner Seite.

Wortmeldungen

Es gab viele Wortmeldungen. Gabi Rüsch: „Ich bin seit 30 Jahren im Verein, wir haben uns oft gestritten, aber wir haben immer eine Lösung gefunden. Hier wird Krieg geführt und darunter geht der Verein kaputt“. „Ich bin schockiert, dass sich jeder Rechte herausgenommen und eigenständig entschieden hat. So etwas hat es früher nicht gegeben“, rief Helga Boll (ehemalige Kassiererin) in Erinnerung. Kurt Vollmer, ehemaliger Vorsitzender (19 Jahre lang) und insgesamt 46 Jahre mit dabei kritisierte: „Streitereien, mündliche und schriftliche Erpressungen, der Antrag die Vorstandschaft muss weg – ich glaube, ich bin im falschen Film hier oben. Habt ihr mal an Eure Kinder gedacht.“ Mit einem „Kleinkrieg“ verglich Bettina Bark die Sitzung. Und Uwe Tittmann sagte sarkastisch: „Es gibt unterschiedliche Formen der Streitkultur“. Isabelle Zabel, die dem Verein in Zukunft als Beisitzer zur Verfügung steht, hat ein Ziel vor Augen: Die komplette Überarbeitung der Satzung. Ihrem Nachfolger sagte sie: „Markus wir stehen hinter Dir“.

Wahlen

Neuer Vorsitzender wurde Markus Friedrich. Marlen Oswald blieb Schriftführerin bleibt. Als Beisitzer wurden Isabelle Zabel, Lisa Friedrich, Lucie Vollmer und Lars Zitterbart gewählt.

Die Kasse prüfen künftig Uli Held und Anette Matt. Die Jugendleiter Priska Eschbach und Marie Blei wurden bestätigt.

Mitglieder: 94, davon 20 Kinder und Jugendliche, die sich um fünf Pferde kümmern.

Ehrungen

Dominique Kaiser ist zehn Jahre aktiv, Bettina Bark und Helmut Biehler sind zehn Jahre passiv mit dabei.