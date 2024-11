Rheinfelden: Pflichtaufgaben verschlingen 85 Prozent

Im Finanzhaushalt 2025 sind Einnahmen in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro eingeplant, zumeist aus Veräußerung von städtischem Grundvermögen. Den größten Brocken bei den Ausgaben von total 11,54 Millionen Euro nehmen diverse Schulprojekte ein, darunter der Erweiterungsbau Campus, die Sanierung der Fécamphalle und die Erweiterung der Scheffelschule.

Deutlich mehr Geld als zuletzt kommt den Kitas zugute. Weitere Ausgaben gehen in den Brandschutz sowie in Straßen und in den öffentlichen Personen-Nahverkehr. Eberhardt will das Leistungsportfolio der Kommune trotz angespannter Finanzlage aufrecht erhalten, aber die Anzahl der ausgleichenden Stellschrauben für etwaige Einsparungen sei überschaubar. 85 Prozent der Ausgaben seien vorgegeben und somit nicht veränderbare Pflichtausgaben. Einzig in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche in die Bereiche Kultur, Sport, Freizeit und Vereine fließen, bilden nach Auffassung des Stadtoberhaupts hierfür Möglichkeiten. In Bildung müsse weiterhin investiert werden, und auch der Fernwärmeausbau sei nicht verhandelbar.

Nun aber, nachdem der Rheinfelder Gemeinderat die Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer (B) abgelehnt hat, klafft für die Folgejahre eine noch größere Lücke in der Kasse der Stadtkämmerei. Durch die Ablehnung der Erhöhung werden die Erträge um 0,78 Millionen Euro niedriger ausfallen als erwartet. Und zwar pro Jahr.