Drei Absperrpfosten wurden bereits von Mittwoch auf Donnerstag beim Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Rheinfelden-Herten umgefahren. Die rot-weißen Pfosten dienen im Bahnübergangsbereich zur Abtrennung von Gehweg und Fahrbahn. Nach Spurenlage befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bahnhofstraße von der B 34 kommend in Richtung Norden. In einer leichten Linkskurve kam es rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die besagten Pfosten. Zwei der drei Pfosten wurden hierbei aus dem Asphalt gerissen. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07623 / 74 04 0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.