Rheinfelden Pläne für Pferdesteuer schlagen Wellen

Rheinfelden. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung, der Pferdesportverband Baden-Württemberg und auch der Pferdesportverband Südbaden verfolgen die Debatte um die beantragte Einführung einer Pferdesteuer in der Stadt Rheinfelden mit besonderem Interesse.

Wie Martin Frenk, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Südbaden aus Schwanau, im Gespräch mit unserer Zeitung bekundet, hätten die genannten Verbände ihren kritischen Brief bereits am 11. Dezember an die Rheinfelder Stadtverwaltung geschickt. In dem Papier, das unserer Zeitung vorliegt, bringen die Verbände unter anderem mehrere Argumente vor, welche aus ihrer Sicht gegen die Einführung einer Steuer auf Pferde sprechen. Da in diesem Kontext in kommunalen Gremien gerne auf die Hundesteuer verwiesen wird, bitten die Pferdesportverbände um eine differenzierte Betrachtungsweise. Schließlich sei die Hundesteuer einst bewusst als „Lenkungssteuer“ eingeführt worden.