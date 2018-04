Rheinfelden Polizei platzt in Kifferrunde

Rheinfelden-Minseln. Beamten des Polizeireviers Rheinfelden wurden am Mittwoch während einer Fußstreife auf der Wiesentalstraße in Minseln auf Stimmen aufmerksam, die aus einem Hinterhof kamen und schauten nach. Dort trafen sie zwei junge Männer an, die beim Erblicken der Beamten sofort die Flucht ergriffen. Einer der beiden, ein 19-Jähriger, konnte jedoch festgehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden in seiner Tasche diverse Rauschgiftutensilien und auf dem Hof ein angerauchter Joint aufgefunden. Dem zweiten jungen Mann gelang die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.