Rheinfelden: PubliBike soll nach Rheinfelden kommen

Das Angebot der Firma PubliBike AG aus Bern sieht eine Vertragsdauer von drei Jahren und momentan die Installation von zehn Stationen in dieser Region vor mit 60 Fahrrädern (15 Velos und 45 E-Bikes). In Badisch-Rheinfelden sind zwei kommunale Stationen geplant, eine davon am örtlichen Bahnhof. Wo die zweite installiert werden soll, ist noch nicht entschieden. Ebenso laufen noch erste Sondierungsgespräche mit dafür in Frage kommenden größeren ortsansässigen Firmen für die Einrichtung privater Stationen; der Rheinfelder OB erzählte von positiven Rückmeldungen. Deutlich weiter ist man in dieser Hinsicht bereits in Rheinfelden-Schweiz. In Kaiseraugst hat der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt, berichtete Eberhardt, und in den beiden Rheinfelden soll im August der Startschuss erfolgen.