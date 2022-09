Rheinfelden. Beim Zusammenstoß mit einem Lieferwagen ist am Dienstag gegen 17.40 Uhr ein 39 Jahre alter Mountainbike-Fahrer verletzt worden, teilt die Polizei mit. An der Kreuzung der Hertenberger Straße und der Rheinstraße war es beim Abbiegen zu einer frontalen Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Lieferwagen gekommen, an dessen Steuer ein 23-Jähriger saß. Der Radfahrer stürzte und wurde unter dem Wagen eingeklemmt wurde. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreite der Lieferwagenfahrer den 39-Jährigen. Dieser war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro, den am Fahrrad auf etwa 200 Euro.