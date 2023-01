Rheinfelden Radler prallt gegen Auto

Der Radler fuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf dem linksseitgen Gehweg der Warmbacher Straße. Er wollte wohl auf die Fahrbahn wechseln. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Wagen einer 58-Jährigen. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Fahrbahn abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte den wohl nur leicht verletzten Radler in ein Krankenhaus. Er trug einen Fahrradhelm. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.