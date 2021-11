Rheinfelden Radsportverein fährt allen davon

Rheinfelden (pem). Im Rahmen des Rheinfelder Lichtereinkaufsabends fand die Prämierung der diesjährigen Stadtradler statt. In der Zeit vom 7. bis 27. August hatten 404 Frauen, Männer und Kinder sowie 30 Teams in die Pedale getreten. Dabei kamen 134 904 Kilometer zusammen, was 19 831,6 Kilogramm CO 2 entspricht. „Die Radlerinnen und Radler haben die bisherigen Ergebnisse noch einmal getoppt. Diese Kilometerzahl, das wäre dreimal um die Welt herum und noch ein bisschen mehr“, brachte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt seine Freude über das Ergebnis zum Ausdruck. Und, so Eberhardt: „Im Landkreis Lörrach ist Rheinfelden am meisten Kilometer gefahren, das ist ein Top Ergebnis.“