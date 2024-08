Rheinfelden: Realschüler schnuppern ins Berufsleben hinein

Besonderes Augenmerk legte er schließlich auf den Prozess der Bewerbung, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Er gab zahlreiche Tipps – etwa rund um ein gelungenes Anschreiben und Vorstellungsgespräch. Dabei erfuhren die Schüler, welche Fettnäpfchen sie meiden sollten, aber auch, was einen guten Eindruck hinterlässt. „Finden Sie etwas, das Ihnen Spaß macht“, riet Pietrek ihnen zudem. „Wenn Sie für etwas brennen, werden Sie mit Herzblut dabei sein. Die Ausbildung wird Ihnen dann leichter fallen und Sie werden Freude daran haben.“ Die Jungen und Mädchen lauschten Pietreks Vortrag aufmerksam und stellten einige Fragen.

Im Anschluss wurden sie durch Labor und Werkstätten geführt und erfuhren von den Ausbildern mehr über die Berufe und die Zeit als Auszubildender. So bekamen die Jugendlichen eine Vorstellung davon, wie ihr Alltag nach der Schule aussehen könnte, und sind laut Mitteilung nun gut vorbereitet auf das, was in Kürze auf sie zukommen wird: die Suche nach einer geeigneten Ausbildung.