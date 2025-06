Rheinfelden: Rheinfelden als „Familienbewusste Kommune Plus“ ausgezeichnet

Auch in den Bereichen „Frühkindliche Bildung“ und „Übergang in die Schule“ sei Potenzial nach oben vorhanden, sagte Kempf und begründete dies mit der Tatsache, dass es zum Beispiel nur in zehn der 13 Schulen eine Schulsozialarbeit gäbe. Rheinfeldens Stadtoberhaupt gab zu bedenken, dass die Kosten für eine Förderung der Schulsozialarbeit fast vollständig zu Lasten der jeweiligen Kommunen gehen. „Immerhin ist Rheinfelden die einzige Stadt im Umkreis mit einem etablierten Sozialausschuss“ ergänzte er.