Rheinfelden Rheinfelden bekommt Silber

Rheinfelden hat wieder Silber beim Wettbewerb „European Energy Award“ (EEA) erlangt. Sie konnte sich dabei sogar verbessern verglichen mit dem Ergebnis von vor drei Jahren.

Rheinfelden. Vor wenigen Tagen war es wieder einmal so weit, die Anstrengungen und Leistungen der Stadt im Bereich des Klima- und Umweltschutzes kamen im Rahmen eines externen EEA-Audits auf den Prüfstand. Mit 67 Prozent konnte sich Rheinfelden in den vergangenen drei Jahren um sechs Prozent verbessern und seinen Silberrang bestätigen. Zu Gold fehlen noch acht Prozent.

Auf dem richtigten Wweg

Reiner Tippkötter, der bereits zum dritten Mal als externer EEA-Berater Rheinfelden „prüft“, sieht die Stadt mit diesem Ergebnis auf dem richtigen Weg. „Wenn sie systematisch in den kommenden Jahren weiterarbeiten, dann sind sie ein klarer Goldkandidat“, lobte Tippkötter das „Energieteam“. Besonders erfreulich ist es in seinen Augen, dass in allen Handlungsfeldern Verbesserungen erzielt werden konnten.

Wärmenetz mit Potenzial

Potenzial sieht er für die Zukunft vor allem im weiteren Ausbau des Wärmenetzes sowie in der Einbindung und in der Vernetzung weiterer aktiver Gruppen und Partner in der Stadt. „Hausintern haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, tragen sie das Thema in die Stadt und suchen sie sich Verbündete“, spornte Tippkötter an. Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt sieht das Ergebnis als Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Gleichwohl sei klar, dass man für Gold in manchen Bereichen noch systematischer arbeiten müsse.„Wir werden uns hierzu im Energieteam Gedanken machen“, so das Stadtoberhaupt.