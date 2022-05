Rheinfelden Rheinfelden feiert mit viel Musik

Klassisch geht es am Freitag, 10. Juni, 20 Uhr, mit dem zweiten Schlosskonzert der Saison und dem „Gabetta Consort Ensemble“ weiter. Am Samstag, 11. Juni, folgt eine musikalische Zeitreise mit der Beatles-Revival-Band und am Sonntag, 12. Juni, 11 bis 14 Uhr, klingt die Festwoche mit einem Frühschoppenkonzert der Latscharis aus. Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Information, online bei Reservix oder in den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region.