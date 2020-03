Rheinfelden Rheinfelden verschärft die Maßnahmen

Verbot der Zusammenkunft

Ab morgen, Samstag, 21. März, gilt auch in Rheinfelden, dass sich maximal drei Personen gemeinsam an einem öffentlichen Ort aufhalten dürfen. Ausgenommen sind hier nur Familien mit mehreren Kindern. Mit diesem „Zusammenkunftsverbot“ reagiert die Landesregierung auf die vielen Menschen, die sich trotz des Appells „soziale Kontakte zu reduzieren“, nach wie vor in großen Gruppen in Parks und auf öffentlichen Grünflächen in den vergangenen Tagen getroffen haben. Ebenso sind ab Samstag, 21. März, alle Restaurants und Gaststätten in Rheinfelden geschlossen. Die Mitnahme von Essen oder das Bestellen ist nach wie vor erlaubt.