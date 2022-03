Rheinfelden Rheinfelden von seiner besten Seite

Geschäfte im Gewerbegebiet „Schildgasse“ können anlässlich des dortigen „Gewerbefestes“ an den beiden Sonntagen 15. Mai und 2. Oktober jeweils von 12 Uhr bis 17 Uhr ihre Türen öffnen.

Die Anhörung der zuständigen kirchlichen Stellen ist bereits im November erfolgt. Die Evangelische Kirche teilte mit, dass sie die Sonntagsruhe nach wie vor für schützenswert und wichtig halte. Zugleich wolle sie auch das kommunale Leben vor Ort konstruktiv begleiten. Dazu gehören auch Veranstaltungen im Rahmen des kulturellen Lebens, die das Gemeinwesen stärkten, wie es beispielsweise Stadtfeste tun. Insofern unterstützt sie die dafür vorgesehenen Angebote in der Innenstadt an den genannten Terminen. Für die vorgesehenen Gewerbefeste in der Schildgasse könne sie aber keine Unterstützung geben.

Cityfest ab dem 26. Mai

Vom erzbischöflichen Dekanat Wiesental erfolgte keine Reaktion. Laut Ladenöffnungsgesetz sind die kirchlichen Stellen anzuhören. Eine Zustimmung zu verkaufsoffenen Sonntagen sieht das Gesetz aber nicht vor.

Das 15. Cityfest inmitten von Rheinfelden liegt in den Händen der Firma SüMa Maier in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein. Es dauert von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, der verkaufsoffen sein soll. SüMa Maier plant außerdem in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein die Veranstaltung „Märkte“ mit Leistungsschau Innenstadt Rheinfelden im Rahmen des Stadtjubiläums. In diesem Kontext ist geplant, die Leistungsschau mit Rheinfelder Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz miteinzubeziehen. Laut Organisator hat es sich gezeigt, dass dieses Konzept so funktioniert, weil dem Besucher jedes Jahr andere, verschiedene Themenmärkte präsentiert würden. Die Veranstaltung „Märkte“ in der Innenstadt gibt es in der Region in dieser Form nur in Rheinfelden.