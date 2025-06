Rheinfelden: Rheinfelder Gemeinschaft ist die größte im Kreis

Mehr Pflege für Verbindungswege notwendig: In der Versammlung im Vorjahr hatte ein Mitglied darauf hingewiesen, dass sich viele der kleinen Verbindungswege innerhalb der Siedlung in einem sehr schlechten Zustand befänden. Die angrenzenden Hecken müssten von den Anrainern gepflegt werden, was in sehr unterschiedlicher Art und Weise erfolge. Gemeinschaftsleiter Andreas Wiesmann berichtet, dass es im Februar eine Begehung mit Vertretern der Stadtverwaltung gegeben habe. Es habe einen Konsens gegeben, dass die Böden einzelner Wege hergerichtet werden müssen – dies liege bei der Stadt.