Der Rheinuferweg auf deutscher Seite in Rheinfelden ist ab sofort bis auf weiteres ab Höhe Weinberg (Zugang Höllhooge-Brücke, siehe unser Foto) bis zum Kraftwerkspavillon gesperrt. Aufgrund des heftigen Schneefalls in der vergangenen Woche sind viele Bäume am Ufer umgestürzt. Darüber hinaus hängt noch sehr viel Totholz in den Baumkronen, was jederzeit herabstürzen kann und eine Gefahr darstellt. Die Baumpflegemaßnahmen sowie die entsprechenden Aufräumarbeiten haben kurzfristig am Donnerstag begonnen. Die Stadtverwaltung von Rheinfelden bittet um Verständnis und will darüber informieren, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind.