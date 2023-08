Rheinfelden „Rhesi“ geht auf Sommertour

Die Termine

Stationender Sommertour sind am Montag, 7. August, ab 14 Uhr, die Rheinfelder Tafel beziehungsweise der Innenhof des Bürgertreffpunkts Gambrinus (Friedrichstraße 6), am Montag, 14. August, ab 15.30 Uhr, das Spiel- und Kulturhaus Tutti Kiesi und am Donnerstag, 17. August, ab 15 Uhr, die alte Rheinbrücke. Im September geht es am Donnerstag, 7. September, ab 10 Uhr auf dem Spielplatz an der Maurice-Sadorge-Straße, am Dienstag, 12. September, ab 9.30 Uhr, der Wochenmarkt in der Kernstadt, am Samstag, 16. September, ab 10 Uhr, beim Marktplatz Klimaschutz und Ehrenamt auf dem Oberrheinplatz, am Dienstag, 19. September, ab 9.30 Uhr beim Familienzentrum sowie am gleichen Tag, ab 14.30 Uh, im Herbert-King- Park weiter.