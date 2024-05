Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwoch gegen 2.15 Uhr in der Spitzwegstraße einen schwarzen Rucksack aus einem nicht verschlossenen Auto. In dem Rucksack befanden sich laut Polizei unter anderem ein Jogginganzug sowie Kopfhörer. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Polizei spricht hierzu eine Empfehlung aus: Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten – einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun, heißt es in der Polizeimeldung. Wertsachen sollten mitgenommen und das Fahrzeug abgeschlossen werden.