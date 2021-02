Rheinfelden Sattler: „Das Maß ist voll“

„Die Schmerzgrenze für den Einzelhandel in der Innenstadt ist erreicht“, poltert Sattler und weiß seine Vorstandskollegen im Gewerbeverein voll und ganz hinter sich. Nach der langen Sanierung der Warmbacher Straße, der Sanierung der Dürrenbachbrücke an der Bundesstraße, der Wanderbaustelle des Nahwärmenetzes in der Fußgängerzone und jetzt auch noch den Einschränkungen durch Corona sei für den Handel kein Spielraum mehr. Sattler: „Das Maß ist voll.“

Auch Gustav Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins, stößt ins gleiche Horn. Er, der auch Gemeinderat der SPD-Fraktion ist, hatte bereits in der Sitzung darauf hingewiesen, dass der Handel nicht unbedingt erfreut ist, wenn geschäftsnahe Parkplätze wegfallen, nachdem der OB seine Verwunderung über die Ruhe der Geschäftsleute ausgedrückt hatte. Für ihn sind Radwegekonzepte nur denkbar, wenn sie auch von einer breiten Bevölkerung mitgetragen und auch die jeweils Betroffenen gehört werden. Daher ist er froh, dass künftig diese Betroffenen zu den Beratungen in den Sitzungen eingeladen werden, wie ihm der OB zugesichert habe.

„Es darf nicht an den Betroffenen vorbei gesprochen werden“, erklärt Sattler, der künftig als Sprecher für den Handel in den Sitzungen, die Veränderungen in der Innenstadt betreffen, vertreten sein wird. Man sollte auch die Anwohner mit ins Boot holen, schlägt er vor. Denn wenn Autofahrer bei der Suche nach einem Parkplatz in die Wohngebiete ausweichen, seien sie wohl ebenfalls Betroffene. „Denn die Anwohner werden erhöhten Belastungen ausgesetzt, die Lebensqualität in ihrem Quartier nimmt ab“, sagt Sattler.

Was er sich letztlich nicht nur aus Sicht des Einzelhandels wünscht: ein Konzept zur Belebung der Innenstadt. „Die Gespräche sollten aber bald beginnen, und zwar mit allen Beteiligten und Betroffenen.“