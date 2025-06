Die Polizei sucht einen Geschädigten, der in Rheinfelden bereits am Pfingstsonntag von einem 29-Jährigen in der Neumarkter Straße 4 gegen 14.20 Uhr mutmaßlich mit einem Staubsaugerrohr mehrfach auf den Kopf geschlagen worden sein soll. Die Tat soll sich nach Zeugen auf der Straße zugetragen haben. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Geschädigte bereits von der Örtlichkeit entfernt. Dieser dürfte sich Verletzungen am Kopf zugezogen haben. Der 29-jährige Tatverdächtige machte keine Angaben zur Sache. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun den Geschädigten. Dieser wird als junger Mann beschrieben, hatte kurze, schwarze Haare und trug ein hellblaues Shirt, eine Jeans sowie weiße Sneakers. Hinweise werden direkt an das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/7 40 40 erbeten