Rheinfelden Scheffelschule wird ausgebaut

Rheinfelden-Herten (mv). Die Scheffelschule in Rheinfelden-Herten soll in den kommenden Jahren erweitert werden, um den vielfältigen neuen Anforderungen und Herausforderungen in der Schullandschaft Rechnung tragen zu können. Dies kündigten in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Herten am Montag Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler und Vanessa Hünerli, Leiterin Schulen und Sport, im Rahmen der Vorstellung der Schulentwicklungsplanung an.