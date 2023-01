Rheinfelden-Adelhausen. Zu einem Brand in einer Scheune an der Straße „Im Hungerich“ wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 3 Uhr gerufen, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Ursache könnte ein Holzofen gewesen sein, der am Vorabend in Betrieb war. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.