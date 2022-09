Rheinfelden Scheunenfund ist Hingucker

„Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich im Mai 2017 den englischen Sportwagen in einer Scheune in Minseln verstaubt und verdreckt zum ersten Mal sah. Der Innenraum war gefüllt mit Heu, und die Hühner legten ihre Eier darauf“, erinnert sich Hauf schmunzelnd. Der Autoliebhaber leistete Überzeugungsarbeit, als er bei dem Minseler Besitzer vorsprach und ihm erzählte, dass er persönlich den Oldtimer restaurieren wolle. In der Garage im Haus seiner Tochter, im alten Ortskern von Nollingen, richtete der gelernte Kfz-Mechaniker seine Autowerkstatt ein.

Viele Teile am Auto mussten ersetzt werden

Der Lack war nicht ab, hatte aber seinen Glanz verloren. Nach einer intensiven Reinigung galt es, die alte Farbe abzuschleifen und neu zu grundieren. „Das Lackieren behielt ich dann aber ganz für den Schluss auf. Es war mir wichtig, zuerst alle Teile zu ersetzen und zu schauen, ob der Berkeley wieder läuft. So habe ich äußerliche Beschädigungen verhindert.“

Die Roadsterkarosserie ist komplett aus Kunststoff und in drei Teilen gefertigt. Es ist ein Zweisitzer mit Sitzbank und Abdeckung, die entfernt werden kann. Angetrieben wird der „SA322“ – auch als B60 bekannt – mit einem Motorrad-Motor, 15 PS und Dreigang-Getriebe mit Rückwärtsgang. Geschaltet wird am Lenkrad, es kann eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Vom Motor über das Lenkrad, Innen- und Außenspiegel, Unterbodenerneuerung mit Epoxidharz und Glasfaser bis zum Logo „B“ ganz vorne auf der Motorhaube musste so ziemlich alles erneuert werden.

Restaurierung dauerte fünf Jahre

Der heute 84-jährige Hauf hatte zunächst mit zwei Jahren Arbeit gerechnet. Aber, so Hauf: „Es gab keine Ersatzteile, ich musste das meiste anfertigen lassen. So ein englisches Auto ist nicht einfach, nichts war Serie“, erklärte der Nollinger.

Die Stunden hat der begeisterte Oldtimer-Fan nicht gezählt, insgesamt kommt er auf fünf Jahre. Hauf ist nicht nur von seinem Liebhaberstück begeistert, er schwärmt auch von seinen Freunden. „Sie haben mich in den fünf Jahren unterschiedlich unterstützt, ohne sie hätte ich es nicht geschafft, auf sie ist 100 Prozent Verlass.“

Als Dank lud er seine Kameraden zum Grillabend ein. Und als Hauf dann mit Stil den Oldtimer mit einem roten Tuch enthüllte, schlugen die Emotionen hoch.