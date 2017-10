Rheinfelden Schleifer oder Dieb?

Rheinfelden. Zu einem Einbruchsversuch ist es laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag in einer Werkstatt an der Turmstraße gekommen. Gegen 15.10 Uhr kam der Inhaber zufällig zu zurück und sah, dass das Rolltor offen stand und im Inneren eine Person stand. Diese wollte anscheinend den Chef sprechen, da er Werkzeug schleifen könne. Als der Geschäftsinhaber darauf einging und von ihm eine Visitenkarte verlangte, gab der Eindringling vor, diese im Auto zu holen.

Der Chef ging dem jungen Mann zum Auto hinterher, in dem ein weiterer Mann abfahrbereit wartete. Anschließend fuhren beide eilig davon. Dem Zeugen gelang es, mit dem Handy das Auto und die Männern zu fotografieren. Anschließend rief er die Polizei.

Bei der eingeleiteten Fahndung sichtete eine Streife der Bundespolizei den Wagen auf der A 98 und hielt ihn an. Die beiden Insassen bestritten eine Diebstahlsabsicht. Sie wurden vorläufig festgenommen. Bei dem jungen Mann, der sich in der Werkstatt aufhielt, handelte es sich um einen 18-Jährigen aus Frankreich, bei seinem Komplizen steht die Identität noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an, hieß es abschließend.