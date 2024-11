Rheinfelden: Schönes fürs Fest

Für den Veranstalter in Adelhausen, den Förderverein des TuS, ist der Traditionsweihnachtsmarkt eine Herzenssache. Dazu sagte Bianca Knauer, welche die Regie von Jürgen Rost in diesem Jahr übernommen hat: „Ich sage Dank allen ehrenamtlichen Helfern und Teilnehmern. Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich.“ Der Adelhausener Weihnachtsmarkt erwies sich am Freitagabend mit 33 Verkaufs- und Bewirtungsständen als Fundgrube feiner Festgeschenke, schönen Adventsschmucks und leckerer Schlemmereien rund um den Dr.-Karl-Fritz-Platz. Die bunte Präsentation kreativen Schaffens war beeindruckend. Zum Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes gehörte eine Tombola, organisiert vom Förderverein Dinkelbergschule, bei der es attraktive Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen gab. Ein Höhepunkt für die Kinder war der Besuch des Nikolaus’, der zweimal auf dem Markt vorbeischaute und frisch gebackene Grätimänner an die Kleinen verteilte.