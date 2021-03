Rheinfelden Schulen beginnen mit Selbsttests

„Aufgrund der großen Nachfrage steht uns aktuell – bis die Lieferung vom Land eintrifft – nur ein begrenztes Kontingent an Schnelltests für die Schüler zur Verfügung“, erklärt Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Diese Ausstattung sei zwar nicht für alle Rheinfelder Schulen ausreichend, gleichwohl könne man so wertvolle Erfahrungen in der Umsetzung einer geeigneten Teststrategie an den Schulen sammeln. Mit den Testungen wird am Georg-Büchner-Gymnasium, an der Eichendorffschule, der Hans-Thoma-Schule sowie an der Hebelschule begonnen. Zum Einsatz kommen die „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests“ der Firma Roche, die für eine Selbstanwendung zugelassen sind. Bei diesen Tests erfolgt der Abstrich lediglich im vorderen Nasenbereich.