Rheinfelden Schulleiter sollen entlastet werden

Man habe sich in Rheinfelden schon sehr früh dem Thema Ganztagsschule gewidmet, führte Eberhardt weiter aus, denn in vielen Familien seien beide Elternteile berufstätig und man wolle es zudem Frauen, die Mutter geworden sind, ermöglichen, in den Beruf zurückzukehren. Anderseits gehe es auch darum, den Schulkindern eine bestmögliche Chancengleichheit zu geben. In Rheinfelden gebe es zudem sehr viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. In der Ganztagsschule sehe man daher die Möglichkeit, um die in Kindern schlummernden Fähigkeiten zu wecken.