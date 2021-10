Rheinfelden Schwarze Planen sorgen für Unsicherheit

Bei der Sitzung des Gremiums am Dienstag sprachen sich die Mitglieder für eine alternative Lösung aus. Ins Gespräch gebracht wurde unter anderem die Möglichkeit, Erdaushub in der Kiesgrube der Baugesellschaft Schleith in Minseln abzulagern.

Unklar bis diffus scheint die Sachlage in Bezug auf das Lager an der Römerstraße zu sein, wie in den Diskussionen deutlich wurde. So soll das Landratsamt Lörrach im Juli dieses Jahres die Stadt Rheinfelden dazu aufgefordert haben, das bisher an der Römerstraße gelagerte Material abzufahren. Dies geht auch aus einem Info-Blatt der Siedlergemeinschaft Rheinfelden hervor, die mit einer Online-Petition gegen das Erdaushub-Zwischenlager vorgeht.