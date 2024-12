Rheinfelden-Schweiz: Mit Zeit, Liebe und Kreativität gebraut

Kleine Brauerei

Angesiedelt ist die kleine Brauerei in der historischen Kuttelgasse in Rheinfelden-Schweiz. Dort braut Richie Waldis seine Biere, die unter dem Namen „NordSud-Biere“ firmieren, was darauf hinweist, dass die Biere nördlich der Feldschlösschen-Brauerei an der nördlichen Grenze zu Deutschland in einer kleinen Bier-Werkstatt produziert werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät Richie Waldis, dass seine Biersorten in Handarbeit entstehen und er in seiner Bier-Werkstatt mit Hopfen-und Malzsorten aus der ganzen Welt experimentiert. So auch mit Sorten aus dem hohen Norden, die bis zu ihm in die kleine Bier-Werkstatt in Rheinfelden-Schweiz gelangen.

Außergewöhnliche Zutaten

Außergewöhnliche Zutaten, wie Kräuter und Gewürze oder sogar Schokolade und Kaffee zählen darüber hinaus mit zu den Grundstoffen aus denen Richie Waldis seine Biere braut. „Immer mit Engagement , Zeit und Liebe“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung bekundet. Dass er jedes Jahr zu Weihnachten auch ein „Weihnachtsbier“ braut, zählt darüber hinaus zu den extravaganten Bierangeboten von Waldis. In diesem Jahr sei es ein Trappisten-Bier gewesen, das in Belgien oder den Niederlanden beheimatet ist. Doch das Bier sei rasch ausverkauft gewesen , so der Hobby-Bierbrauer, der von Beruf Hauswirtschaftslehrer ist.