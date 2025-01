Rheinfelden/Schweiz: Reha Rheinfelden stellt sich neu auf

Die Neuorganisation ist zum Jahreswechsel in Kraft getreten, wie die Reha Rheinfelden (Schweiz) mitteilt. Diese Umstrukturierung erfolgt im Zuge der Integration der Klinik Salina und des Park-Hotels am Rhein, welche die Reha Rheinfelden im April übernommen hatte, und markiert einen aus Unternehmenssicht bedeutenden Schritt in der mehr als 125-jährigen Geschichte der Stiftung. Die nach eigenen Angaben mehr als 1000 Mitarbeiter der verschiedenen Betriebe werden künftig unter dem Dach der Reha Rheinfelden zusammenarbeiten.