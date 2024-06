Rheinfelden/Schweiz: Vorverkauf für „Open Classics am Rhein“

An zwei Abenden und einem Vormittag werden populäre Klassik-Konzerte mit künstlerisch hochkarätigen Inhalten auf dem idyllischen Rhein-Inseli, welches von der Rheinbrücke aus zwischen den beiden Rheinfelden erreichbar ist, präsentiert. Am Eröffnungsabend, 9. August, wird der Filmklassiker „The Red Violin“ live vom „City Light Symphony Orchestra“ aus Luzern begleitet, ein romantischer und sinnlicher Film rund um die Besitzer einer jahrhundertealten italienischen Geige. Das „Open Stage“-Format wird in diesem Jahr durch das „Big Sound Orchestra“ aus Badisch-Rheinfelden unter der Leitung von David Grottschreiber am Vormittag des 10. August um 11 Uhr musikalisch gestaltet. Mit dem „Orchestra della Svizzera Italiana“ aus Lugano spielt am Samstagabend um 20 Uhr zuletzt ein Schweizer Spitzenorchester auf dem Inseli und begleitet unter anderem die französische Star-Trompeterin Lucienne Renaudin Vary sowie den Rheinfelder Hornisten Pascal Deuber, der mittlerweile Solo-Hornist im Orchester der Bayerischen Staatsoper ist.

Nach den erfolgreichen Optimierungen im vergangenen Jahr bezüglich Platzbelegung, Positionierung der Leinwände für das Filmmusikkonzert sowie Sound-System und Lichtverhältnisse sollen weitere Anpassungen vorgenommen werden, schreiben die Veranstalter in der Einladung. Bei unsicheren Witterungsverhältnissen werden die Konzerte in den Bahnhofsaal Rheinfelden (CH) verlegt. Ein Ticket dafür erhalten Besucher automatisch bei der Buchung.