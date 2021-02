Rheinfelden Schwörstadt blickt nach vorn

Die Gemeinde erwartet Fördergelder, dabei kommt es darauf an, dass Schwörstadt in das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept des Landes aufgenommen wird. Die erforderlichen Anträge dazu sind gestellt. Angesichts der schwierigen Situation des Freibads und der unklaren Situation wegen der Corona-Pandemie bleibt das Bad in diesem Jahr geschlossen. Es gehört zu jenen Einrichtungen, in denen in früheren Jahren dringend erforderliche Sanierungen nicht ausgeführt worden waren. Einst kleine Mängel weiteten sich so massiv aus.