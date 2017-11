Rheinfelden Silberner Vito verliert Spiegel

Rheinfelden. Zu einer Unfallflucht kam es laut Polizeibericht am Dienstagmorgen 8.55 und 10.30 Uhr an der Friedrichstraße in Rheinfelden. Ein in einer Parkbucht gegenüber dem alten Rathaus geparkter silberner Mercedes Vito wurde von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel so stark beschädigt, dass er nur noch an der Verkabelung hing. Anschließend fuhr der unbekannte Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen, Tel. 07623/4740.