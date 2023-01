Von Petra Wunderle

Rheinfelden-Adelhausen. Es sei ein Grund zur Freude, dass diese Veranstaltung am Vor- und Nachmittag des Silvestertags durchgeführt werden kann, brachte „Ober-Wolf“ Max Rütschle seine Freude zum Ausdruck. Zwei Jahre lang konnten „D`Wölf vom Dinkelberg“ keine Veranstaltungen durchführen, was sich in der Vereinskasse bemerkbar machte. Rütschle: „Wir haben uns mit Rücklagen über Wasser gehalten. Jetzt hoffen wir auf normale Jahre.“ Er kündigte an, dass am 10. Februar in Adelhausen das Narrenbaumstellen stattfindet.