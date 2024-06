Familie reagierte positiv

Anschließend studierte er an der Universität Freiburg Theologie und verbrachte ein Theologisches Studienjahr in Jerusalem. „In der Zeit des Studiums habe ich viele gläubige junge Leute kennengelernt, was ich aus meiner Heimatgemeinde so nicht kannte, und war auf verschiedenen christlichen Veranstaltungen. Insgesamt habe ich gemerkt, dass der Glaube das Schönste und Bereicherndste ist, was ich gefunden habe und was ich niemals missen wollte. Dadurch lernte ich schrittweise, Gott Dinge anzuvertrauen, um Gott schließlich alles anzuvertrauen“, wird Gleichauf in einer Mitteilung der Erzdiözese Freiburg zitiert.